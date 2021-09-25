وصول شحنة قمح امريكي جديدة إلى السودان





أكد مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والتموين نائب رئيس ومقرر الغرفة المركزية للقمح والدقيق الفاتح عبدالله يوسف أن السودان لدية مايكفي من حصص القمح والدقيق.

وكشف عن وصول الشحنة الخامسة من قمح المعونة الأمريكية والبالغ 50 الف طن إلى البلاد.

وقال انه يجري حاليا تفريغ تلك الكميات من القمح بميناء بورتسودان.

وطمان يوسف في تصريحات صحفية المواطنين بأن مخزون القمح يكفي حتى نهاية العام.

واكد ان المطاحن تعمل بشكل منتظم في الطحن والتوزيع.

الخرطوم : سارة عباس

صحيفة الصيحة