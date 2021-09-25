رئيس مسار الشرق: يهمنا أمر الشرق والسودان كله





قال رئيس مسار الشرق خالد محمد إدريس “شاويش”، إنّ قضيتهم الأساسية هي تحقيق التنمية والخدمات بالشرق، وأن ينال إنسان الشرق نصيبه من السلطة والثروة. وقال شاويش وفق صحيفة ”السوداني”، إن حشد شمبوب ليس قبيلياً أو عنصرياً، بل هو حشد من أجل إنسان الشرق الذي خرج متمسكًا بمسار الشرق الموقع باتفاقية جوبا، وأضاف أن مسار الشرق لا يمثل قبيلة أو جهة أو نظارة، بل يمثل كل اهل الشرق، وان الذين خرجوا مساندين له ينتمون لكل شرق السودان وليس من مكون واحد، وأضاف: قضيتنا قومية وعادلة وسنعمل على دعم المسار الذي يهم كل اهل الشرق، لذا ندعو دعمه، مشيراً إلى أن مسيرتهم كانت سلمية ولم تجنح لأي عنف سواء كان لفظياً أو بدنياً.

الخرطوم ( كوش نيوز)