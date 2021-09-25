سولشاير يتوقع استمرار رونالدو في التألق بالملاعب حتى الـ40





انضم أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى من يتوقعون استمرار المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في اللعب على المستوى الاحترافي الأعلى حتى بلوغه 40 عاما. وأحرز رونالدو 4 أهداف منذ عودته إلى ناديه السابق يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في أغسطس/آب الماضي بعد غياب استمر 12 عاما. وأشاد المدرب النرويجي سولشاير باللياقة البدينة المتميزة التي يتمتع بها رونالدو (36 عاما)، والذي أصبح في الأسبوع الماضي اللاعب الأعلى دخلا على مستوى العالم متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقبل مباراة يونايتد مع ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي اليوم السبت قال سولشاير “لن تكون هناك مفاجأة بالنسبة لي إذا استمر في اللعب حتى بلوغه 40 عاما، طريقة اهتمامه بنفسه هي الأساس في ذلك، وهي الأساس في كل شيء مع بعض العوامل الوراثية بالتأكيد”. وأضاف سولشاير (بحسب الجزيرة)”لقد سخر كل طاقاته البدنية للوصول إلى المستوى الذي يتمتع به حاليا”. وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات. وأشار المدرب النرويجي إلى أن رونالدو لا يزال حريصا على الفوز بالمزيد من الألقاب والجوائز كما كان دوما، مؤكدا أنه “سيستمر (في الملاعب) طالما كان قادرا على ذلك‭ ‬بدنيا وذهنيا”. أسرار لياقة رونالدو وكان ميك كليغ مدرب اللياقة البدنية السابق في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد كشف عن بعض أسرار استمرار تألق رونالدو، وتنبأ باستمراره في الملاعب حتى بلوغه 41 عاما. وعمل كليغ ضمن الجهاز الفني للسير أليكس فيرغسون خلال الفترة التي لعب فيها رونالدو لمانشستر يونايتد من 2003 وحتى 2009، وكان أحد من شكلوا النجم البرتغالي وأثروا في بنيته ولياقته البدنية بداية انطلاقته نحو النجومية في البريميرليغ. وبرر كليغ توقعه بأن رونالدو “يتدرب كثيرا، وحريص على وقت الاستشفاء والنوم، ولديه دراية بالطهي، ويعرف كيف يتجنب التوتر، إنه يولي الكثير من الاهتمام لتفاصيل دقيقة، وهذا ليس سرا”. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حقق 4 انتصارات وتعادل مرة واحدة، لكنه يتساوى في الرصيد مع فريقي الصدارة تشلسي وليفربول.

الخرطوم(كوش نيوز)