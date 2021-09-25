ياسمين عبد العزيز تنشر أول فيديو من منزلها عقب عودتها للقاهرة





نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مقطعا مصورا من شرفة منزلها بالقاهرة، عقب عودتها إلى مصر بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي ألمت بها قبل أسابيع عدة. ونشرت عبدالعزيز المقطع المصور عبر خاصية الـ”ستوري” عبر تطبيق “انستغرام”، كما نشرت صورة لباب غرفتها بالمستشفى والتي حملت رقم 418، وعلقت عليها بعبارة “وداعا”، في إشارة منها إلى مغادرتها المستشفى بعد رحلة علاجية بسويسرا استمرت أسابيع. وصلت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد تعافيها تماماً من الأزمة الصحية التي تعرضت لها. وقالت مصادر إن حالة ياسمين عبد العزيز الصحية بخير، مؤكدة تعافيها بشكل كامل من الأزمة الصحية التي تعرضت لها قبل أسابيع، وقد خضعت لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، قبل أن تقرر السفر للخارج لاستكمال رحلة علاجها. وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها بعد خروجها من المستشفى الذي كانت تتلقى به العلاج فـي سويسرا. وفي الصورة ظهرت ياسمين عبد العزيز وهي تبتسم(بحسب سكاي نيوز) لكنها بدت متعبة وشاحبة الوجه، وهي برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي وبصحبتهما شخصان آخران. وتفاعل الجمهور مع الصورة، معبرين عن سعادتهم لعودتها مجددا للظهور والتواصل مع جمهورها ومرور الأزمة الصحية التي مرت بها. وكانت ياسمين قد كتبت منشورًا بعد تعافيها، وهي أول رسالة لها بعد أزمتها الصحية تشرح فيها حالتها الصحية، وقالت: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمدلله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كـل اللحظات المره اللي عدت عليا”. وأضافت: “كفايه إني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة علي خير الحمد لله”. واختتمت ياسمين حديثها بقولها (بحسب سكاي نيوز) : “كلمة شكراً قليلة أوي عليكم وعلي حبكم أنا بحبكم جدا وحقيقي أنا عاجزة اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا أولًا وشكراً جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”. وعانت ياسمين عبدالعزيز من أزمة صحية منذ أكثر من شهر، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في يوليو، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي، وغادرت عبدالعزيز المستشفى بعد 26 يومًا، وسافرت لاحقًا إلى سويسرا لإجراء فحوص طبية والمتابعة مع أطبائها في جنيف.

الخرطوم(كوش نيوز)