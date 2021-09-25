وفد رفيع المستوى يغادر إلى شرق السودان





يغادر صباح الأحد إلى شرق البلاد وفدٌ رفيع المستوى للجنة الشرق التي كوّنها المجلس الأعلى للسلام. وقال مصدر وفق صحيفةـ(السوداني)، إن الوفد برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي وعضوية وزراء، الداخلية، الخارجية، الطاقة والنقل. وأوضح أن ذلك للالتقاء بقيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا، بغرض الوصول إلى حلول ناجزة .

الخرطوم (كوش نيوز)