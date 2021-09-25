كيف غير كريم بنزيما حياته ليصبح بهذا الشكل المدهش ؟





تحدثت صحيفة abc المدريدية عن إن كريم بنزيما من الناحية الجسدية افضل مما كان عليه قبل خمسة سنوات بفضل التحول الجذري الذي قام به في إستايل حياته . _ بنزيما توقف عن السهر تماما(بحسب هاي كورة) _أصبح منهمك أكثر مع عائلته وإبنه إبراهيم _ أقام بنزيما صالة ألعاب رياضية كبيرة في منزله _مارس لعبة الملاكمة _يخضع بنزيما ايضا للحجامة بشكل اسبوعي _نظامه الغذائي أصبح خمس وجبات في اليوم بمستويات عالية جدا من البروتين والكربوهيدرات وبدون وجود دهون تقريبا .

الخرطوم(كوش نيوز)