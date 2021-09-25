وصول (50) ألف طن قمح من المنحة الأمريكية





أعلن مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والتموين، نائب رئيس ومقرر الغرفة المركزية للقمح والدقيق، الفاتح عبد الله يوسف، عن وصول 50 ألف طن قمح من المنحة الامريكية يتم تفريغها بميناء بورتسودان الآن. وأشار وفق صحيفة السوداني الى أن السودان لديه ما يكفي من القمح والدقيق لنهاية العام، منوهاً الى أن المطاحن تعمل بشكل مُنتظم في الطحن والتوزيع. واستلم السودان 3 شحنات من القمح الأمريكي، الأولى 48 ألف طن، الثانية 48 ألف طن والثالثة 48 ألف طن في يونيو ويوليو وأغسطس. ومن المتوقع وصول شحنات أخرى قبل نهاية العام، حيث تبلغ إجمالي الشحنات لهذا العام 300 ألف طن. وكانت الولايات المتحدة ذكرت انها ستعطي السودان 300 ألف طن من القمح هذا العام، ثم يرتفع إلى 420 ألف طن سنوياً من 2022 إلى 2024 بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم (كوش نيوز)