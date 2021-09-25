القبض على الصحفي منعم سليمان





بحسب مصادر أن نيابة المعلوماتية، ألقت القبض السبت، على الصحفي والناشط منعم سليمان بصالة كبار الزوار في مطار الخرطوم الدولي، قادماً من الخارج عبر الخطوط الإماراتية. وأوضحت المصادر أن واقعة القبض تمت إثر بلاغ مدون ضد سليمان بالرقم (2141/ 2021) المادة (25) قانون جرائم المعلوماتية، الشاكي فيه عقيد بشرطة الجمارك على خلفية منشور للصحفي منعم بشأن ضبطيات ذهب كشفتها الجمارك، اعتبر الشاكي أنها حوت إساءات لهيئة الجمارك، وتم إيداع سليمان بحراسات نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم بحري. قبل أن يتم اطلاق سراحه لاحقاً بالضمانة العادية.

الخرطوم ( كوش نيوز)