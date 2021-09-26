سياسية
قوى الحرية والتغيير : الشارع لن يقبل برئاسة عسكرية جديدة للمجلس السيادي
قال القيادي بقوى الحرية والتغيير المعز حضرة إن تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين إستحقاق دستوري نصت عليه الوثيقة الدستورية ، و لا مجال للتنصل عنه لجهة أن التنصل يعني رفض تنفيذ أمر دستوري ، و مخالفة قانونية واضحة للوثيقة الدستورية التي تحكم كل الفترة الانتقالية ، وفي رده على سؤال ، هل ستكون هنالك مماطلة من العسكر في تسليم رئاسة السيادي للمدنيين؟ قال حضرة لـ(الجريدة) : لا اظن ذلك لان الثورة والشارع السوداني لن يقبل برئاسة عسكرية جديدة لمجلس السيادة.
الخرطوم: أحمد جبارة
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
( قوى الحرية والتغيير : الشارع لن يقبل برئاسة عسكرية جديدة للمجلس السيادي ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! يا أيها المواهيم الشارع فارقكم فُراق الطريفى لى جملو ولم يعًُد كما كنتم تسوقونه بالخلا فى السابق فقد وعي هذا الشعب لألاعيبكم ولم يعُد الشعب هو الشعب ولم يعُد الحال هو الحال وعليكم أن ( تأكلوا ناركم براكم ) وليس بمقدوركم بعد اليوم أن تستخدموا أبناء الغلابه والفقراء والمساكين كدُروع بشريه ليدافعوا عن كراسيكم ويموتون من أجلكم فى الشوارع والأزقة بينما أنتم تختبؤون فى بيوتكم ومكاتبكم المُكيفة تستمتعون بكراسي الحكم وبالسلطة والجاه !!!