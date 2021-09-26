تحالف مزارعي الجزيرة يهدد بايقاف زراعة المحاصيل الاستراتيجية





هدد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالتوقف عن زراعة المحاصيل الاستراتيجيه مثل القمح فى حال لم تتدخل الحكومة الانتقالية لحل مشكلة المزارعين وتحقيق مطالبهم ، وتوقع القيادي بتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل فاروق رحمة فشل الموسم الصيفي الحالي وارجع لك لمشاكل الري و إصرار محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق على عدم التنسيق مع لجنة الطوارئ بالمشروع ،و طالب رحمة في تصريح لـ( الجريدة) بإقالة محافظ المشروع الذي اعلن عن تمريره قانون ٢٠٢١المرفوض من قبل كل المزارعين، وطالب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإنقاذ ماتبقي من الموسم الصيفي و الاسراع بتوفير وقود تحضير الموسم وصيانة القنوات وتمويل مدخلات انتاج الموسم الشتوي الحالي وتوقع اذا لم يتم التدخل السريع وتعاونت إدارة المشروع مع لجنة الطوارئ لإنجاح الموسم سيكون الفشل حليفه .

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة