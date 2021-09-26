مستشار يوضح شروط استحقاق نفقة المتعة.. وهذه الحالة تُفقد المرأة هذا الحق





أوضح المستشار القانوني محمد العزي متى تستحق المرأة نفقة المتعة، مستعرضًا الحالات التي لا تستحق معها الحصول عليها.

وقال، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إن هناك شروطًا لاستحقاق الزوجة لنفقة المتعة، أبرزها أن يكون النكاح صحيحًا وأن يكون الطلاق قد وقع من قبل الرجل وبدون رضا من الزوجة، وأخيرًا ألا تكون الزوجة هي السبب في هذا الطلاق.

وأوضح أنه في حال وجود خلل بالزواج، على غرار ظهور عيب بالرجل أو المرأة، فإن ذلك يُسقط حق المرأة في المطالبة بنفقة المتعة، كما أكد إمكانية رفع قضية للحصول على نفقة بدون طلاق، وذلك حال كان الزوج لا يعطي زوجته ما يكفيها لعيش حياة كريمة.

وأبان العزي المعايير التي تستند إليها المحكمة لإقرار النفقة على الرجل، حيث قال إن القاضي يمكنه معرفة دخل الزوج ومن ثم تقدير قيمة النفقة، إلا أنه قبل ذلك يعرض الأمر على خبراء لمحاولة الوصول إلى صيغة متفق عليها بين الزوجين بشأن النفقة، وفي حال رفض الزوج ذلك يتم تصعيد الأمر للقاضي، والذي بدوره يبدأ في معرفة دخله لتقدير النفقة.

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