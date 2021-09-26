سوداكال يخاطب لاعبي المريخ ويرصد حافزاً خاصاً للقمة





قام رئيس نادي المريخ المنتخب في جمعية القلعة الحمراء آدم سوداكال يرافقه نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار الأستاذ الصادق صالح جابر بحضور ومتابعة المران الختامي للمريخ الذي أقيم بملعب وادي النيل صباح امس السبت، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة القمة التي تجمع المريخ بالهلال مساء اليوم بملعب إستاد الهلال بأم درمان، كما شهد المران أعضاء المجلس المهندس محمد عثمان محمد سعيد والكابتن أنس نصر الدين والأستاذ زاكي الدين الصادق.

وحث رئيس نادي في كلمته للاعبين بحسب صحيفة الصيحة، التي أعقبت المران على ضرورة تحقيق الفوز على الهلال والعمل على إسعاد أنصار المريخ في مواجهة القمة التي أبان رئيس النادي للاعبين أنها يعتبرها بطولة قائمة بذاتها، وأضاف رئيس المريخ خلال كلمته للاعبين انهم كانوا يأملون تحقيق اللقب الرابع، لكن مع ذلك ينتظرون الفوز على الهلال لأنه سيسعد الأنصار، وشدد رئيس النادي خلال كملته انه سعيد بما قدمه اللاعبون في الأبيض والتأهل، مشيراً إلى أنه يثق فيهم ويدرك انهم قادرون على الفوز والمحافظة على التفوق المريخي في مواجهات القمة خلال الفترة الماضية. ووعد رئيس المريخ بحافز مالي مميز للاعبين في حال تحقيق الفوز، كما وعد كل لاعب يقوم بتسجيل هدف بحافز خاص، وأوضح رئيس النادي انه خلال اجتماعه مع كباتن الفريق وافق على رفع حوافز الفوز على الإكسبريس، مبيناً انه على اللاعبين ان يتأكدوا ان الإدارة تلبي طلباتهم وعليهم ان يلبوا طلب الفوز على الهلال لإسعاد أنصار المريخ، مبيناً لهم ان الجمهور يتواصل معه في جميع المواقع ويطالبه بضرورة الانتصار.

وكشف رئيس المريخ للاعبين أن مدرب الفريق الحالي الفرنسي دييغو غارزيتو سيستمر مع المريخ، مشيراً إلى عدم استقرار الأجهزة الفنية كان له تأثير على مردود اللاعبين، مما أفقد الفريق بطولة الدوري السوداني الممتاز، إلا انه أكد ان جميع المدربين الذين غادروا لم يحترموا المريخ ووقفت جهات خارجية وراء مغادرتهم للمريخ، وأردف رئيس المريخ لنجوم الفرقة الحمراء ان المدرب الفرنسي غارزيتو سيستمر مع المريخ لانه مدرب جاد ويحب لاعبيه ويقوم بعمل كبير نحن نقدره في الإدارة، وقد لمسنا من خلال تعاملنا معه وإدارته للفريق انه المدرب الأمثل لقيادة الأحمر.

وأشار رئيس المريخ ان كل ما كان يقال عن غارزيتو من خلال التجربة والتعامل عبارة عن أكاذيب في حق المدرب، وطالب رئيس المريخ نجوم الزعيم بضرورة احترام مدربهم والامتثال لتعليماته لانه يبحث أولاً واخيرا عن مصلحتهم من خلال تدريباته القوية، كما أوضح رئيس النادي لنجوم المريخ أنهم في إدارة النادي ينتظرون الاحتفال معهم عقب مباراة الغد وذلك بتحقيق الانتصار على الهلال في ختام مباريات الدوري السوداني الممتاز.

الخرطوم (كوش نيوز)