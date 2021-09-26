بشة : هلال مريخ (غير) .. ومن يريد الفوز عليه بـ(……)





قال قائد الهلال السابق، المحلل المعروف الكابتن محمد أحمد بشير (بشة)، إن مباريات القمة لا تعتمد على الجاهزية أو الأفضلية الفنية المسبقة.

واشار في تصريحات خاصة لـ(السوداني) ان الفريق الذي سيكسب جولة اليوم هو الأكثر تركيزاً والذي سيفرض نفسه منذ بداية المباراة، والأهم من كل ذلك، الذي يسجل من أنصاف الفرص ولا يضيع أي فرصة تتاح له،

واضاف ان آخر مباراة جمعت بين الفريقين، كانت السيطرة الأكبر فيها خلال مجريات اللعب للهلال الذي وجد أكثر من 10 فرص للتسجيل ولكنه لم يوفق في ذلك، بينما وجد المريخ 4 فرص وقتها سجل منها هدفين وكسب الجولة آنذاك.

ويواجه الهلال، نظيره المريخ بملعبه بأمدرمان في السابعة مساء اليوم (الأحد) في ختام مسابقة الدوري الممتاز التي فاز بنسختها الحالية الأزرق بعد ثلاث سنوات من الغياب.

صحيفة السوداني