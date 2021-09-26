لاعبة فريق التحدي (أرجوان) تفتح بلاغات بسبب صفحة مزيفة





شرعت لاعبة المنتخب السوداني للسيدات، نجمة فريق (التحدي) أرجوان عصام، في فتح بلاغات في عدد من الصفحات المزيفة بـ(الفيس بوك) التي تحمل اسمها، ويتم من خلالها نشر صورها وتعليقات منسوبة إليها تسببت في إحراجها كثيراً.

وأكدت أرجوان أنها لا تمتلك صفحة بـ(الفيس بوك) نهائياً، وأنها تضررت كثيراً من النشر في تلك الصفحات المزيفة، التي قالت إنه سيتم حسمها قريباً.

وناشدت أرجوان جمهورها ومتابعيها برفع بلاغات ضد الصفحات المزيفة باسمها.

الخرطوم : محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني