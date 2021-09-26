صندوق دعم الطلاب: زيادة تسليف الطالب من (40) إلى (120) ألف جنيه





كشف أمين أمانة الصندوق القومي لرعاية الطلاب ولاية الخرطوم، حسين سليمان مبروك ،عن تعطل 11 بصاً تخضع للصيانة من جملة23 بصاً ،وترحيل 18 ألف طالب يومياً بعدد 24 رحلة في اليوم ، ،فضلاً عن تكلفة الصيانة، مشيراً إلى أن الحاجة الفعلية للبصات 35 بصاً. وقال،في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة اليوم التالي، إن مبلغ التسليف والكفالة للطلاب ارتفع من 40 إلى 120 ألف جنيه وأن عدد الطلاب المستهدفين في التسليف كقرض حسن مسترد بدون أرباح يبلغ 5 آلاف طالب، ودعا اولياء الأمور للاستفادة من ميزة التسليف حتى لا يتعثر الطلاب. ونوه بأن عدد الطلاب المكفولين بلغ 59.40 طالب وطالبة كاشفًا عن توقفها خلال 2020 وبرر ذلك بأن المبلغ أصبح غير مجزٍ مبيناً أنه تدرج من 5 جنيهات الى ألف جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)