صلاح مناع: تفاجئنا بسحب القوات المشتركة من ( 22) موقع تابعة للجنة ازالة التمكين





قال عضو لجنة ازالة التمكين صلاح مناع فى المؤتمر الصحفي الذى نظمته اللجنة مساء الاحد بمقرها بالخرطوم لقد تفاجئنا فى الثامنة من صباح الاحد بصدور امر تم بموجبها سحب كل القوات المشتركة وقوات الشرطة المكلفة بتأمين ) 22) موقع تابعة للجنة واضاف قمنا بالاتصال بالمجلس السيادى لمعرفة الاسباب ولم نجد رد وقمنا بالاتصال بوالى الخرطوم والذى اكد بان هناك امر صدر بسحب القوات وقد قمنا بالاتصال برئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك والذى قام بالاتصال بمدير عام الشرطة والتى قامت بتأمين الموقع التى انسحبت منها القوات المشتركة واكد مناع أن التحول الديمقراطى بالسودان لن يتم الا بوجود شرطة قوىة تحمى المواطن .

الخرطوم ( كوش نيوز)