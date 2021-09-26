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كباشي: الأوضاع في شرق السودان تحتاج إلى التعامل بحكمةٍ
كشف عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، عن أنّ الأوضاع في شرق السودان، تحتاج إلى التعامل بحكمةٍ. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة أمن الولاية ببورتسودان، الأحد، في حضور وزير الداخلية عزالدين الشيخ منصور، وزيرة الخارجية مريم الصادق، وزير الطاقة والبترول جادين علي عبيد، وزير النقل المهندس ميرغني موسى حمد ووالي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي أوهاج. وأشار كباشي بحسب وكالة السودان الرسمية، إلى أنّ هناك تناغمًا كبيرًا بين أجهزة حكومة ولاية البحر الأحور لإدارتها للأزمة بصورة إيجابية.
الخرطوم ( كوش نيوز)
تعليق واحد
هؤلاء مازالوا على طبعهم وفهمهم القاصر
نعم تربى هؤلاء على فهم ان العسكر هم الأسياد والشعب هم العبيد لذا لا تستغربوا عندما يردد البرهان انهم اوصياء على الشعب
الشعب الذي ينتظر البرهان ليعود وهو يحمل لاطفاله رغيف الخبز الشعب القاصر الذى ينتظر ولى امره ورب نعمته البرهان
حتما ان العسكر خاسرون هلموا الى مواكب ٣٠ سبتمبر والاعتصام حتى خلع البرهان من مجلس السيادة وكل من هو على شاكلة البرهان