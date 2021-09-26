كباشي: الأوضاع في شرق السودان تحتاج إلى التعامل بحكمةٍ





كشف عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، عن أنّ الأوضاع في شرق السودان، تحتاج إلى التعامل بحكمةٍ. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة أمن الولاية ببورتسودان، الأحد، في حضور وزير الداخلية عزالدين الشيخ منصور، وزيرة الخارجية مريم الصادق، وزير الطاقة والبترول جادين علي عبيد، وزير النقل المهندس ميرغني موسى حمد ووالي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي أوهاج. وأشار كباشي بحسب وكالة السودان الرسمية، إلى أنّ هناك تناغمًا كبيرًا بين أجهزة حكومة ولاية البحر الأحور لإدارتها للأزمة بصورة إيجابية.

الخرطوم ( كوش نيوز)