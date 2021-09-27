مجلس البجا يُؤَكِّد استمرار الإغلاق وإمهال الحكومة أسبوعاً للرد على مطالبهم





أكّد عضو المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ووكيل ناظر الهدندوة العُمدة حامد أُنور لـ(السُّوداني)، استمرار التصعيد والإغلاق الشامل للولاية حتى تنفيذ كافة المطالب.

وأوضح أُنور أن ما حدث بالأمس هو استثناء فتح خط أنابيب صادر البترول لدولة جنوب السودان فقط، نسبةً لحديث الخُبراء بِتَجَمُّد البترول إذا مرَّ على إغلاق الأنابيب أكثر من 48 ساعة، ونوّه إلى أن الوفد المُفاوض من المجلس الأعلى لنظارات البجا مُكوَّن من 15 عُضواً، إضافةً للوفد الاتحادي ولجنة أمن الولاية برئاسة الوالي عبد الله شِنقراي، مُؤكِّداً عدم التَّوَصُّل لأي حلول في اجتماعات الأمس حتى مُغادرة الوفد الاتحادي للخرطوم بعد تسليمه مُذكرة المطالب، مع تحديد مُهلة أقصاها أسبوع للرد عليها تنتهي الاثنين المُقبل.

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني