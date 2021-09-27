عضو مجلس السيادة يلتقي رئيس بعثة يونيتامس





التقى الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة، بالقصر الجمهوري، اليوم بالسيد فولكر بيتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال فى السودان “يونيتامس”.

وبحث اللقاء التطورات السياسية بالبلاد على خلفية الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا، إلى جانب سير العمل في إنجاز مهام الفترة الانتقالية بما في ذلك إكمال عملية السلام مع الحركات التي لم توقع بعد، والترتيبات الخاصة بالحوار الدستوري المرتقب وعملية الإعداد للانتخابات.

وأكد السيد فولكر بيرتس في تصريح صحافي عقب اللقاء، استعداد الأمم المتحدة وتشجيعها إجراء حوار شامل بين شركاء الفترة الانتقالية، لافتا إلى ضرورة معالجة قضايا الانتقال السياسي عبر الحوار البناء بين الشركاء.

سونا