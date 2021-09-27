زيادة بنسبة 400% في أدوية السَّرطان وانعدام طوارئ أورام للأطفال





كَشفت نائب مُدير الجمعية السُّودانية لأصدقاء الأطفال مرضى السَّرطان (تَداعي)، نُهى علي خليفة لـ(السُّوداني) عن مشاكل ومُعوّقات تُواجه الجمعية، أبرزها انعدام قسم (طوارئ أورام) للأطفال مرضى السرطان بمستشفى الخرطوم لعلاج الأورام السَّرطانية (الذَّرّة)، مما يُؤدي إلى نقلهم لمُستشفيات غير مُتخصصة وتدهوُّر حالاتهم الصحية. وشكت نُهى من ارتفاع جنوني لأسعار أدوية علاج السرطان تصل بعضها إلى 400%، ونوّهت إلى زيادة كبيرة في رسوم العمليات والفحوصات المعملية والأشعة المقطعية بلغت 300%، وبحسب صحيفة السوداني، قالت إنّ العدد التراكمي للأطفال الذين يتلقّون العلاج بالجمعية منذ تأسيسها في العام 2009 م وحتى الآن حوالي 3 آلاف طفل، وأوضحت أن نسبة شفاء الأطفال من السَّرطان عالية جداً وتصل إلى 90%، مُشيرة إلى أنها تعتمد على التشخيص المُبكر والمُتابعة اللّصيقة من الأسرة والجمعية.

كوش نيوز