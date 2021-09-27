السودان.. الشرطة توضّح ملابسات أوامر سحب حراسة الأصول المستردة





تقول الداخلية السودانية إنّ الإلتزام بالقانون هو ما يضبط أدائها ويحدّد نطاق مسؤولياتها .

كشفت وزارة الداخلية في السودان عن أنّ قرار سحب الشرطة من مقرّ لجنة إزالة التمكين ومن جميع المحجوزات، الأحد، تمّ وفقًا لتوجيهات القيادة العليا للدولة.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الأثنين، بحسب المكتب الصحفي للشرطة.

وقالت وزارة الداخلية إنّ إلغاء أمر الإنسحاب والإبقاء عليها للاستمرار فى إجراءات التأمين كان وفقًا لتوجيهات ذات القيادة العليا حفاظًا على مكتسبات الثورة والممتلكات العامة.

وأشارت إلى أنّه تمّ تكليف القوات الشرطية من ذات القيادة بتأمين جميع المواقع التى انسحبت منها القوات النظامية الأخرى.

وكشفت وزارة الداخلية أنّها تعمل وفقًا لمبادئ احترام سيادة القانون وتنفيذه وأداء واجباتها بكلّ حيادةٍ ونزاهة بما يحقق الأمن المجتمعي.

ويشهد السودان توّتًرا بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد.

ويعيش السودان منذ أبريل 2019، مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ، لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز