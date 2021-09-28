البنك الدولي يقدم منحة لدعم قطاع الكهرباء في السودان بمبلغ 700 مليون دولار





قدم البنك الدولي منحة؛ لدعم قطاع الكهرباء في السودان بمبلغ 700 مليون دولار، خُصصت للقيام بأعمال الصيانة، وهو أمر يجعل قطوعات التيار في الصيف المقبل في حدود الذروة فقط.

ويحتاج قطاع الكهرباء في البلاد إلى مبالغ ضخمة؛ لإمداد الخدمة بصورة مستديمة إلى القطاع السكني والصناعي والحكومي؛ وذلك بسبب عمليات الفساد المالي في القطاع في فترة النظام البائد.

وقالت وزارة شؤون مجلس الوزراء لـمنصة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن البنك الدولي قدَّم منحة إلى قطاع الكهرباء بمبلغ 700 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية تعمل على حل مشكلة الكهرباء، ببدء العمل في زيادة التوليد في محطتي قري 3 وبورتسودان.

ويبلغ الطلب على الكهرباء نحو 3900 ميقاواط، فيما لا يتجاوز التوليد 2000 ميغاواط، مما يجعل قطاع الكهرباء يضطر إلى برمجة قطوعات التيار.

وأشارت الوزارة إلى اتفاق مع المقاول لمحطتي قري 3 وبورتسودان، على تسديد المديونية السابقة البالغة 4 ملايين دولار، على أن يقوم بإنهاء الصيانة في مارس المقبل.

وتنتج محطة قري 3 وبوتسودان 900 ميقاواط، ولم تُجر أي صيانة لمحطات الكهرباء في العام السابق، كما أن تأثيرات ملء سد النهضة الإثيوبي جعلت وزارة الري تعيد تقريغ مياه الخزانات مما أثر على إنتاج الكهرباء.

صحيفة السوداني