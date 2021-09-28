استشهاد 3 ضباط بجهاز المخابرات السودانية اثناء مداهمة مقر لخلية “جهادية متطرفة” بالخرطوم





قال مصدرٌ أمنيٌّ مطلعٌ ل(السوداني)، إنّ (3) ضباط، برتبة نقيب (أنس العبيد) وآخر برتبة ملازم أول (أحمد)، وضابط صف، استشهدوا نهار اليوم بمنطقة جبرة بعد مُداهمة منزل يتبع لخلية إرهابية “دواعش”.

وأشار المصدر الى أنّ الخلية الإرهابية فتحت النار على القوات الأمنية التي لم تكن مُسلّحة بالشكل الكافي وقتلت (3) منهم, وجرح آخرين.

وقال المصدر الذي تحدث لـ”السوداني”، إنّ القوات الأمنية تمكّنت بعد مُواجهات من توقيف عددٍ من أفراد الخلية بعد فرار آخرين.

الخرطوم:عبد الرؤوف طه