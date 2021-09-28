رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يلتقي رئيس بعثة يونيتامس





إلتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بمكتبه بالقصر الجمهوري الثلاثاء السيد فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الإنتقال في السودان (يونيتامس). ووصف بيرتس وفق ( سونا)بأنه كان إيجابياً وبناءاً تطرق للعديد من القضايا العالقة، بجانب تطورات الوضع الراهن بعد إفشال المحاولة الانقلابية التي حدثت مؤخرا. وأضاف بيرتس أنه تم الإتفاق على ضرورة التركيز على المهام الإنتقالية والتقدم في المسار الإنتقالي من خلال التعاون والحوار بين كافة الأطراف والمكونات بما في ذلك المكون العسكري والمدني وحركات الكفاح المسلح لإنجاز مهام الفترة الإنتقالية بالبلاد. وأشاد فولكر بالتقدم الكبير الذي أحرز في السودان خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى التقدم الملموس في المسار الإنتقالي نحو الديمقراطية والسلم وإلاستقرار والعدالة، معربا عن أمله في أن لا يضيع هذا التوافق الذي أدى إلى التقدم في هذا المسار. وقال فولكر ” أن مكتب الأمم المتحدة بالسودان هدفه مساعدة الشعب السوداني وكل المكونات لإنجاز الإنتقال السياسي ودعم مفاوضات السلام وتطبيق إتفاق جوبا لسلام السودان ، والعمل على بناء وترسيخ دعائم السلام في المناطق التي تأثرت بالحرب والحصول على معونات وموارد خارجية لدعم و إنجاز مهمة البعثة، مبينا أن ذلك يتوقف إلى حد كبير على التوافق والمشاركة بين الأطراف السودانية”.

الخرطوم ( كوش نيوز)