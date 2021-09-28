فتح دعوى قضائية بالارهاب وقطع الطرق والتخريب ضد ترك





تقدم عدد من المواطنين السودانيين انطلاقا من الحق العام ببلاغ ضد المدعو محمد محمد احمد الأمين ترك وآخرين.لدعوتهم لتقويض سلطة الدولة المدنية وتهديد الفترة الانتقالية والتحريض على الكراهية والعنف والقبلية وتخريب الاقتصاد الوطني بتخريبهم لخطوط السكة الحديد وخط الانابييب الناقلة للمواد البترولية وقطع الطريق البري الرابط بين الخرطوم بورتسودان وقد تم فتح بلاغ ضد ترك بالرقم ( 36 ) بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب . وتم فتح البلاغ بواسطة الشاكية ايمان حسن عبدالرحيم المحامية وأحمد إبراهيم حامد سعيد “صحفي” وعبدالله علي من لجان مقاومة غرب ام درمان وآخرين يمثلون لجان المقاومة بمدن العاصمة الثلاثة وقد خاطبت النيابة وفق (سونا) حكومة البحر الأحمر بافادتها عن :هل تم فعلا تم إغلاق خط الانابيب الناقل للنفط ،او قطع الطريق الرابط بين الخرطوم بورتسودان ، او تفكيك قضبان السكة الحديد وحجم الخسائر جراء ما قام به ترك واتباعه وحجم والاضرار بالبلاد والمواطن ،وما مدي التأثير الجنائي للفعل محل الشكوي . ويشار الى انه لم تصدر أوامر بعد باعتقال او قبض بحق محمد الامين ترك بانتظار رد حكومة البحر الأحمر وتعزيز البلاغ بشهادة وأقوال شهود من مكان الحادث عن هذه الانتهاكات وافاد مقدمو الشكوى ان هناك خطوات أخري سوف تتخذ حال إستكمال إجراءات البلاغ .

الخرطوم (كوش نيوز)