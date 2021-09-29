استشاري بالهجرة : عدد اللاجئين المسجلين 10% فقط





كشف استشاري الهجرة والطيران د. أحمد التوم سالم عن أن المسجلين من اللاجئين في سجل المعتمدية 10 % فقط ، وحذر من العواقب الوخيمة لتزايد اعداد اللاجئين الغير مسجلين، باعتبار أنه سيسهم في ازدياد الانفلات الامني ، وأردف : السودان أصبح حديقة خلفية لدول الجوار لتصدير مشاكلهم الداخلية.

وقال د. سالم في ورشة بعنوان ” ادارة الهجرة من الحدود المغلقة الى العقول المنفتحة” نظمتها الأمانة العامة للمجلس القومي للاسكان بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان والمركز الأوروبي والأفريقي بقاعة الشارقة أمس قال : السودان قطر كبير تشاركه في الحدود دول تشهد اضطرابات سياسية وامنية باستمرار مما يجعله قبلة للفارين من جحيم النزاعات.

من جهتها قالت الأمين العام للصندوق القومي للإسكان، وصال حسن عبدالله ،إن الالية الوطنية للهجرة والوجود الأجنبي في عهد النظام البائد كانت تركز فقط على الوجود الأجنبي ولم تكن مهتمة بقضايا الهجرة ، وكشفت عن مقترح بتشكيل آلية جديدة برئاسة وزير مجلس الوزراء.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة