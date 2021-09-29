اتجاه لإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى جودة الفخار وجنوب السودان





أعلن مواطنو جودة الفخار بولاية النيل الأبيض رفضهم التام لفتح المعابر الحدودية بين السودان وجنوب السودان من دون ترسيم حدود ، وطالبوا بضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك ومن ثم الشروع في فتح الحدود للتبادل التجاري ، وهددوا بتنفيذ اعتصام مفتوح يترتب عنه اغلاق جميع الشوارع التي تؤدي إلى جودة وجنوب السودان في حال اصرار الحكومة على فتح المعابر من دون ترسيم حدود ، و انتقدوا عدم تقنين الحكومة أوضاعهم .

وقال الناطق الرسمي باعتصام جودة الفخار قاسم إسماعيل ل(الجريدة ) إن الحكومة اتجهت لفتح المعابر من دون ترسيم حدود الدولتين ، ودون مراعاة لحقوق المواطنين القاطنين في الشريط الحدودي، وقال إن هنالك اراضي ملك لأهالي جودة الفخار تم التغول عليها من قبل حكومة جنوب السودان ومن ثم يتم إيجارها للمواطنين بمبالغ مالية ضخمة.

الخرطوم: عرفة خواجة

صحيفة الجريدة