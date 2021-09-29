غياب شداد عن مؤتمر النهضة الانتخابي يثير التساؤلات





أثار غياب رئيس اتحاد كرة القدم، كمال شداد، عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة النهضة الانتخابية، نهار أمس العديد من التساؤلات، بيد أن مقربين من رئيس اتحاد الكرة وصفوا ما حدث بالخطوة العادية؛ لجهة أن شداد في الأصل أسر لبعض المقربين إليه بأن ملف الانتخابات لا يشغل باله، وأنه “ما شغال انتخابات”. وقال مصدر مقرب بحسب صحيفة السوداني، إن شداد أوكل هذه المهمة إلى نائبه (حسن برقو)، مستدلاً بتواجد الأخير على رأس المجموعة، خلال الوقت الحالي، ويظهر بشكل دائم في المؤتمرات الصحفية متحدثاً، ولم يستبعد المصدر أن يكون ذلك تكتيكاً بين شداد وبرقو؛ لجهة أن كل طرف يعمل على تأمين موقفه بشكل جيد، بالأخص شداد الباحث عن ولاية جديدة، رغم الانتقادات، بينما يسعى برقو نحو تصعيد نفسه نائباً أول في دورة الاتحاد الجديدة. يشار إلى أن مؤتمر النهضة حظي بحضور بعض أندية الدرجة الممتازة، إلى جانب بعض الشخصيات أبرزها رئيس اتحاد الخرطوم، الشاذلي عبد المجيد، الذي أعلن الوقوف إلى جانب المجموعة، ودعم رئيسها شداد.

الخرطوم (كوش نيوز)