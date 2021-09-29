التربية تصدر توضيح حول تصحيح الشهادة السودانية وموعد إعلان النتيجة





أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العام سامي الباقر، اكتمال عملية تصحيح الشهادة السودانية، عقب عملية المراجعة والرصد. وبدأت عمليات تصحيح أوراق الشهادة السودانية في 16 أغسطس الماضي، بمشاركة (6) آلاف معلم.وقال الباقر وفق صحيفة الصيحة الاربعاء إن عملية تصحيح الشهادة السودانية، اكتملت بنسبة (100%)، فيما تجري عملية المراجعة والرصد بصورة جيدة. وأشار إلى أن (400) أستاذ يعملون في المراجعة والرصد التي اكتملت بنسبة (80%)، وتوقع إعلان نتائج الشهادة قريباً. وجلس (191.287) طالباً لامتحانات الشهادة السودانية في العام 2021م، منهم (98.615) طالبة، جرى امتحانهم في (987) مركزاً داخلياً و(16) خارجياً.

الخرطوم ( كوش نيوز)