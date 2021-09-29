إستئناف التفاوض بين الحكومة و”الشعبية” جناح الحلو





كشف رئيس الوساطة الجنوبية لسلام السودان توت قلواك، عن اكتمال الترتيبات من قبل الوساطة الجنوبية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام. وقال قلواك الأربعاء، إنه أبلغ رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بأن الوساطة في انتظار وصول الوفد الحكومي لبدء المفاوضات لاستكمال السلام في السودان. وثمن قلواك وفق صحيفة الصيحة المجهودات الكبيرة التي بذلها الوفد الحكومي برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في التوصل لاتفاق بشأن السماح لعبور بترول دولة جنوب عبر ميناء بشائر بالبحر الأحمر، مؤكداً الارتباط الوثيق للمصالح الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

الخرطوم ( كوش نيوز)