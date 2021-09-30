رونالدو يعلق بكلمة واحدة على تسجيله هدفا ليلة تربعه على عرش دوري الأبطال





أهدى كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، فوزا في النفس الأخير على ضيفه فياريال الإسباني 2-1، أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب “أولد ترافورد”، افتتح باكو ألكاسير، التسجيل لفياريال في الدقيقة 53، قبل أن يدرك البرازيلي أليكس، التعادل لمانشستر بحلول الدقيقة 60، ليحسم رونالدو النقاط الثلاث لـ”لشياطين الحمر” في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وكانت المباراة تاريخية لرونالدو، حيث حطم رقما قياسيا جديدا، ليتربع على عرش أكثر اللاعبين ظهورا في دوري أبطال أوروبا مع 178 مباراة، متخطيا رقم زميله السابق في ريال مدريد، حارس المرمى العملاق إيكر كاسياس (177 مباراة).

وبعد مباراة مانشستر وفياريال، نشر رونالدو على حسابه في موقع “إنستغرام”، صورة احتفاله بهدفه القاتل في شباك الفريق الإسباني، وعلق عليها بـ”si”، وهي كلمة إسبانية تعني “نعم” بالعربية.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث في المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد فياريال عند نقطة وحيدة، متذيلا الترتيب.

المصدر: RT

روسيا اليوم