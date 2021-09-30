بالصورة والفيديو.. تعرف على الشاعرة الحسناء التي تغزلت في قائد قوات الدعم السريع وطلبت الزواج منه ونشطاء ساخرون: (دا انبراش واضح ومبروك مقدماً)





فاجأت شاعرة سودانية شابة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بنشرها لقصيدة تتغزل من خلالها في قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تحصلت بعض الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صورة الشاعرة التي شغلت الأسافير ووصفها المتابعون بالحسناء التي ترغب في دخول قصر دقلو.

ووفقاً لما أوردته ذات الصفحات فإن الشاعرة الحسناء سماح مضوي أعلنت صراحة رغبتها في الزواج من قائد الدعم السريع حتى تتقاسم معه هموم وحمل البلد، مؤكدة حبها له.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي صنفوا القصيدة بأنها التريند الأول داخل مواقع التواصل السودانية حيث حظيت القصيدة باهتمام اسفيري غير مسبوق ومصحوب بمئات التعليقات الساخرة.

حيث وصف عدد كبير من المعلقين بأن القصيدة حملت بداخلها كل معاني (الانبراش) وطالبوا النائب الأول لمجلس السيادة السوداني بضرورة التفرغ لدقائق للاستماع للقصيدة, بينما بارك بعض النشطاء الزواج مقدما في محاولة لزرع الأمل في قلب الشاعرة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين