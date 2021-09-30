جماهير المريخ تتأهب لوقفة احتجاجية غير مسبوقة أمام وزارة الشباب





بدأت جماهير المريخ التجهيز والإعداد لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مكاتب وزارة الشباب والرياضة قبل اجتماع اتحاد الكرة مع الوزارة لإنهاء الأزمة الإدارية بالنادي.

وكانت مجموعات التواصل الاجتماعي بالنادي قد شهدت تركيزاً كبيراً على توحيد الجهود والحشد الجماهيري، وترغب الجماهير الضغط على الوزارة والاتحاد دون تكوين لجنة تطبيع للنادي، بعد انتخاب مجلس حازم مصطفى واعتماده رسمياً.

وبحسب صحيفة اليوم التالي، سيعقد كمال شداد وقادة الاتحاد مع وزارة الشباب والرياضة اجتماعاً حاسماً لوضع حد نهائي لأزمة النادي الإدارية.

الخرطوم (كوش نيوز)