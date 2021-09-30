وزير الصحة: ترتيبات لتطعيم (40%) من السودانيين بلقاح (كورونا)





كشف وزير الصحة د. عمر النجيب، عن تفاصيل بشأن زيارة وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وقال النجيب بحسب (سونا) أمس إنّ الاجتماع الذي جرى، بحث وضع الدواء في البلاد وأشار النجيب إلى أنّ وزير شؤون مجلس الوزراء استمع لتقريرٍ عن الرصد المبكّر لجائحة كورونا من مدير إدارة الطوارئ ووقف على المجهودات الضخمة بالإدارة خاصة فيما يتعلق باحتواء الوباء ببورتسودان. وأضاف: (وزير مجلس الوزراء وقف على برامج التحصين المتعدّدة، والاستعدادات الكبيرة على مستوى السودان للقاح كورونا وتطعيم 40% من المواطنين في الفترة المقبلة).

الخرطوم ( كوش نيوز)