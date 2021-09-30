شبكة “ESPN FC” تعمق جراح مشجعي برشلونة بنشر صورة معبرة لـ3 نجوم رحلوا عنه





يمر نادي برشلونة الإسباني العريق لكرة القدم، في واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، في ظل الأزمة المالية الخانقة جراء جائحة كورونا، والنتائج السيئة للفريق الكتالوني في الموسم الجديد.

وتعرض برشلونة، وللمرة الأولى في تاريخه، لهزيمتين في أول مباراتين له ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويقبع في قاع مجموعته.

واستهل فريق برشلونة مشواره في الموسم الجديد لدوري الأبطال “التشامبيونز ليغ” بهزيمة ثقيلة في عقر داره أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني (0-3)، يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، على ملعب كامب نو”، ومن ثم سقط وبالنتيجة الساحقة ذاتها أمام مضيفه نادي بنفيكا البرتغالي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

ونشرت شبكة “ESPN FC” عبر حسابها على موقع “تويتر” صورة معبرة لثلاثة نجوم رحلوا عن برشلونة وهم: أيقونة “البرسا” النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهداف الأورغوياني لويس سواريز، والمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، تفسر سبب النتائج السيئة للفريق الكتالوني.

وعلقت الشبكة على الصورة المعبرة بثلاث جمل إنها “تصب الزيت على النار” بالنسبة لمشجعي النادي، وهي: الثلاثاء: “سجل كل من ميسي وسواريز وغريزمان.

الأربعاء: خسارة برشلونة (0-3) أمام بنفيكا.

بضعة أيام صعبة على مشجعي برشلونة”.

العربية نت