البرهان: لن تستغنى البلاد عن جهاز مخابراتها ومنسوبيها الذين لا حزب لهم سوى الوطن





قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن جهاز المخابرات العامة سيظل شوكة حوت في حلوق كل الإرهابيين. وطالب منسوبي الجهاز ببذل المزيد من العطاء في ساحات الفداء من أجل سودان يسع الجميع دون محاصصات أو الالتفات إلى دعاوى التثبيط المغرضة. وأضاف البرهان وفق صحيفة السوداني خلال تعزيته لزملاء ورفاق الشهداء الخميس برئاسة الجهاز؛ خاصاً دائرة مكافحة الإرهاب التي ينتسب إليها الشهداء، أن البلاد لن تستغني عن جهاز مخابراتها وكل منسوبيه الذين لا حزب لهم سوى الوطن. وقال إن الذين استشهدوا آثروا أن يكونوا خمسة بدلاً من أن تفقد البلاد آلأف الأرواح.

الخرطوم ( كوش نيوز)