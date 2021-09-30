إصدر قرار بإدانة المحاولة الانقلابية .. مجلس الوزراء يدعو لاجتماع عاجل مع (السيادي)





أكد مجلس الوزراء على ضرورة تمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين وإكمال مؤسسات الانتقال بما يحقق أهداف الفترة الانتقالية والاستحقاق الدستوري.

و أصدر مجلس الوزراء اليوم (الخميس) قراراً بإدانة المحاولة الانقلابية الأخيرة وأعتبرها هدفت لتقويض الفترة الانتقالية ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.

و أشاد مجلس الوزراء بالقوات المسلحة والقوات النظامية لكشفها المبكر لمخطط الانقلاب ودحره، ووجه المجلس بالتحقيق الدقيق في المحاولة الانقلابية للوصول لكافة الجهات المشاركة والإسراع في تقديمهم للعدالة، مع التأكيد على أهمية وضرورة تحصين الفترة الانتقالية من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح وبذل المزيد من الجهد لتوحيد قوي الثورة والحواضن السياسية وتمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين وإكمال مؤسسات الانتقال بما يحقق أهداف الفترة الانتقالية والاستحقاق الدستوري ، وعقد اجتماع عاجل لمجلسي الوزراء والسيادة لمناقشة قضايا الوضع الراهن، ونبه المجلس لضرورة التعامل الاعلامي الواعي لمواجهة الشائعات والإعلام المضاد في وسائل الإعلام المختلفة.

ووجه القرار الوزارات كافة والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

باج نيوز