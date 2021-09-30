خلال الـ (6) أشهر المقبلة .. (2) مليار دولار من البنك الدولي للسودان





أعلن نائب مدير مجموعة البنك الدولي دكتور حافظ غانم، أن البنك سيقوم خلال الأشهر الستة المقبلة بتقديم 2 مليار دولار للعمل على جذب الاستثمارات للسودان.

و عقد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس مؤتمرا صحافياً بفندق كورنيثيا بالخرطوم مساء اليوم بحضور نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم.وتحدث مالباس عن مجمل نشاط يومه الأول لزيارته للخرطوم التي تستغرق يومين، وأشار إلى لقائه برئيس مجلس السيادة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، وزيارة برنامج دعم الأسر الفقيرة “ثمرات” والذي تتم فيه إلى جانب التسجيل عمليات التطعيم ضد جائحة “كرونا”.

وفي سياق متصل حث مالباس الحكومة على مواصلة جهودها لإتمام عمليات الإصلاح الاقتصادي، وحث السودانيين في بلدان المهجر على الالتفات إلى بلادهم والعمل على استثمار أموالهم فيه، للحد من الآثار الجانبية لعملية الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نمو الاقتصاد، وذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب وإعادة تأهيل البنية التحتية.

من جانبه قال نائب مدير مجموعة البنك الدولي دكتور حافظ غانم إن المجموعة سوف تقوم خلال الأشهر الستة المقبلة بتقديم 2 مليار دولار للعمل على جذب الاستثمارات للسودان، منها 300 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية، و300 مليون دولار لتحسين مياه الشرب، والعمل على تحسين قطاع الكهرباء من خلال العمل على استقرار إمدادات الكهرباء، وتقديم الدعم لإصلاح قطاع الخدمات الإنسانية في مجالي التعليم والصحة.

باج نيوز