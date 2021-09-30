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أمهلتهم (72) ساعة .. إثيوبيا تطالب (7) من موظفي الأمم المتحدة بمغادرة أراضيها
أبلغت الخارجية الإثيوبية سبعة من الأفراد العاملون في منظمات تابعة للأمم المتحدة بعدم الرغبة في تواجدهم داخل الأراضي الإثيوبية.
و وفقاً لتعميم صادر من الخارجية الخميس فقد وجهت الوزارة رسائل إلى الموظفين أمهلتهم فيها 72 ساعة لمغادرة إثيوبيا معللة القرار بتدخلهم في الشؤون الداخلية لإثيوبيا.
و شمل الموظفون كل من ممثل اليونيسف في إثيوبيا ، رئيس فريق الرصد و الإبلاغ و الدعوة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، مستشار السلام و التنمية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) ، نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا ، نائب منسق الشؤون الإنسانية في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، القائم بأعمال نائب منسق الشؤون الإنسانية في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية و رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا.
باج نيوز
تعليق واحد
ده الشغل شايفين باعملا يابتاعيين اوبر.