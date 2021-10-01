عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021





الصيحة

البرهان: جهاز المخابرات سيظلّ شوكة حوت في حلق الإرهابيين

حميدتي: القوات النظامية يقظة لمحاولات إعاقة التحوّل الديمقراطي

التفكيك تتّجه لملاحقة من يغلقون الطرق القومية وأنابيب النفط

قيادي بالتغيير: أخطر ما يواجه الاقتصاد الخضوع للإملاءات الخارجية

مواكب في الخرطوم دعمًا للتحوّل الديمقراطي

السوداني

تظاهرات حاشدة بالخرطوم دعمًا للتحوّل المدني

البرهان: لن نترك أحدًا يعبث بجهاز المخابرات

صرف راتب سبتمبر معدّلاً لعمّال التعليم بالخرطوم

وجدي صالح: الرسالة قد وصلت وشكرًا أيها الشعب العظيم

حمدوك: رأسمالنا البشري هو أعظم ثرواتنا

الانتباهة

الآلاف ينزلون للشوارع تأييدًا للحكم المدني

أكبر اجتماع دولي حول السودان يساند الحكومة الانتقالية ويدعو لتشكيل”التشريعي”

معلومات جديدة حول توقيف مطلق النار على عناصر المخابرات ونقله للخرطوم

حمدوك: الاقتصاد يحتاج إلى إصلاحٍ عميقٍ ومؤسّس

البجا: رفع التروس مرهون باستقالة حمدوك وحلّ الحكومة وتمثيل الأقاليم بالسيادي