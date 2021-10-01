مدير التأمين الصحي بشمال كردفان يتحدى الوالي للخروج لمناظرته





تحدى مدير عام هيئة التأمين الصحي بولاية شمال كردفان قاسم الأنصاري والي الولاية للخروج معه في مناظرة في ساحة الحرية امام الجماهير لمعرفة طبيعة أخطائه أو ان يعتذر الوالي ، واقر الانصاري بوجود صراع قائم منذ العام ٢٠٢٠ مع الوالي لأسباب غير معروفة وغير حقيقية.

وقال الأنصاري خلال المنبر الاعلامي بمقر الصندوق أمس بحسب صحيفة الجريدة، منذ ذلك الوقت ظل الوالي يناكفني حتى الآن، واتحدى الوالي يجي ويواجهني ويعتذر من أجل ان اتحمل اخطائي، ولوح بتقديم استقالته من منصبه، ودافع الانصاري عن صمته خلال الفترة الماضية احتراما للجهات التي شرعت في تكوين لجنة التحقيق وقطع بأنهم لم يتسلموا اي خطاب رسمي حتى الوقت الراهن فيما يتعلق باستلام الادوية منتهية الصلاحية وشكك في عمل لجنة التحقيق واكد مطالبتهم بجرد الدواء الا أن اللجنة رفضت ذلك وشدد على ضرورة أن تكون مهنية.

وكشف الانصاري حيثيات وجود الاودية المثيرة للجدل قائلا “تفاجأنا بوجود ادوية منتهية الصلاحية خلال تجوالنا بالمحليات تعود لأعوام سابقة ونحن خاطبنا الرئاسة منذ سبعة أشهر والزول الجاب الأدوية قاعد وانا من سعيت للتخلص منها “، وأكد أن مخزن الأدوية تم استئجاره منذ العام 2008 ، وتساءل لماذا نقوم بتوفير مكيفات لادوية منتهية الصلاحية.

وأتهم الانصاري جهات لم يسمها بأنها حاولت ارغامه على الادلاء بتصريح كاذب يتحدث فيه للاعلام بوجود خلاف مع وزارة الصحة، لافتا إلى أنه قد تمت مساومته في ذلك، وفجر الأنصاري مفاجأة قائلا “لقد تلقيت اخطار بسحب القوة التأمينية لمقر الصندوق القومي للتامين الصحي ولقد طلبت منهم مهلة اسبوع من اجل التعاقد مع شركة أمنية لتأمين المقر”.

(كوش نيوز)