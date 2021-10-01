اتحاد أصحاب العمل السوداني يُؤكِّد ترحيبه بوفد البنك الدولي





أكّد اتحاد أصحاب العمل واتحاداته التجارية والصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والنقل والصناعات الصغيرة، ترحيبه بالزيارة التاريخية للسيد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق لسيادته للسودان.

وأشار بيان صادر عن الاتحاد أمس، إلى أهمية الزيارة في هذا التوقيت الذي يواجه فيه السودان تحديات الانتقال إلى مرحلة بناء السودان الجديد في جميع قطاعاته وبخاصة الاقتصادية، وقال إنها تكتسب أهمية قصوى على الصعيد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي والاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن زيارة مالباس والوفد المرافق له تعتبر شهادة إنجاز وتأكيدا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الانتقالية وما حققته من إيجابيات بإفساح الطريق لعودة السودان للاندماج في المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية وإلغاء جزء من ديونه الخارجية مما يمهد الطريق أيضاً إلى القطاع الخاص الوطني الاستفادة من نوافذ التمويل بمؤسسات البنك الدولي والمؤسسات والصناديق الدولية.

(كوش نيوز)