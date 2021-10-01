الشرطة تعتقل طبيباً بتهمة إتلاف عربتها في “جاكسون”





كشفت متابعات مصادر مطلعة عن اعتقال الطبيب ياسر محجوب و اتهامه باتلاف سيارة الشرطة الخميس الماضي التي احترقت اثناء مظاهرات بموقف جاكسون ، وأطلق عدد من الناشطين هاشتاق الحرية لياسر وأوضح شقيقه ملابسات اعتقال.

وقال في صفحته الشخصية على فيس بوك بحسب صحيفة الجريدة “تم اعتقال شقيقي عقب عودته من عمله بمستشفى أمدرمان وصادف قبل أن يركب مواصلات جبرة مظاهرات في جاكسون الخميس الماضي، وانهال عليه عدد من النظاميين و بالضرب وتعرض للشتيمة بألفاظ نابية وتمت سرقة هاتفه، واقتيد الى قسم الشرطة مع عدد كبير من الشباب المتواجد في محيط المنطقة في ذات الوقت وتم فتح عدد من البلاغات في مواجهتهم.

وأردف بعد ايداعهم بالحراسة تعرضوا هناك لسوء المعاملة والضرب بصورة دورية ، وعند وصولي مع والدي مساء الخميس حتى نعرف ماذا حدث لشقيقي لم نجد اي استجابة من العساكر والضباط في القسم و رفضوا توضيح البلاغات المفتوحة في مواجهته واكدوا أنه سيظل في الحراسة الى حين اكمال التحقيقات ورفضوا السماح لنا بمقابلته واستمرت المماطلة بحجة التحقيقات حتى يوم الاثنين وتم اطلاق سراح كافة المعتقلين عدا د. ياسر الأمر الذي اثار شكوكنا وبعد عدة محاولات تبين انه تم فتح بلاغات شغب وإرهاب في مواجهته باتلاف عربة شرطة.

(كوش نيوز)