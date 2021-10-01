خالد عمر يوسف: نتقدّم على كلّ الجبهات والشعب يحرس ثورته





يقول خالد عمر يوسف، إنّ ديسمبر ثورة مباركة تسير خطاها بثباتٍ يومًا بعد يوم.

قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إنّهم يتقدّمون على كلّ الجبهات، مشيرًا إلى أنّ الشعب يحرس ثورته.

وكشف يوسف عن أنّ حكومة الانتقال تعمل بكلّ وسعها للسير بالبلاد في طريق التنمية والازدهار.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، الجمعة.

وأضاف” المجتمع الدولي يجدّد دعمه وسنده لسودان ما بعد ديسمبر”.

وتابع” هذا التزامن إشارة قوية تدّل أنّ المستحيل ليس من بين كلمات قاموس شعبنا وأنّ ثورته منتصرة لا محالة مهما تربص بها عدو”.

وأوضح خالد أنّ تزامن مواكب دعم التحوّل الديمقراطي في السودن، تزامن مع حدثين مهمين، زيارة رئيس البنك الدولي ومخاطبته للعالم من الخرطوم التي طوت عهود العزلة والظلام، والاجتماع الخاص الذي نظمته الأمم المتحدة بقيادة أمينها العام وتنسيق حكومة النرويج والذي خصص لدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بحضور واسع للأسرة الدولية.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز