



بحسب الموقع الرسمي للنادي، الجمعة.

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن اعتماد لجنة تطبيع جديدة لنادي الأهلي شندي برئاسة أسامة الصديق الحسن.

وضمّت القائمة، عوض التجاني الشريف نائب أوّل، أسامة محمد عبد الكريم السيّد نائب رئيس اللجنة، أحمد المصطفى حسن فضل أمين عام اللجنة، أمين أحمد محمد إدريس أمين مال.

وشملت عضوية اللجنة، الأمين عبد الغفار عثمان إدريس، خضر بلة محمد الحسن، عمر مصطفى محمد جبور، مرتضى محمد الشيخ الأزرق، الريح أبو عاقلة الشيخ أحمد، طارق محمد طيب الأسماء، محمد صالح حسن عبد الرحيم، كمال علي جابر علي، خليفة قسم السيد، حاتم عبد السلام الطامح.

باج نيوز