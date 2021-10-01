شمال دارفور تطالب بسد النقص الحاد في المعلمين





أكد مدير الإدارة العامة للمرحلة الثانوية بوزارة التربية والتعليم بولاية شمال دارفور د. عبد العزيز جبريل أبكر محمد إنتظام الدراسة بالمدارس الثانوية التي فتحت أبوابها مع بداية العام الدراسي في العشرين من شهر سبتمبر تنفيذآ لقرارات وزارة التربية والتعليم العام.

وقال د. ابكر في تصريح بحسب (سونا)، إن الدراسة استمرت حتى اليوم بصورة جيدة ووفق الخطة المحددة رغم وجود بعض المعوقات والتي أشار إلى إنها تتمثل في النقص الحاد في معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية واللغة الإنجليزية بجانب نقص الكتاب المدرسي والإجلاس ببعض المحليات وطالب جهات الإختصاص بضرورة توفير وظائف لتعيين المعلمين لسد النقص في تلك التخصصات المهمة مع بداية العام الدراسي .

وأشاد مدير المرحلة الثانوية بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية وحكومة الولاية والمعلمين والمعلمات والشركاء من أجل دفع مسيرة العملية التعليمية إلي الأمام داعيآ المعلمين والمعلمات إلى مضاعفة الجهود لإنجاح العام الدراسي.

(كوش نيوز)