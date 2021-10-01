



في ظاهرة غريبة أثارت جدلا كثيفا بمنصات التواصل قامت فتاة في منتصف العشرينيات والتي تسكن إحدي مناطق امدرمان بخطبة شاب من منطقة بحري إلا أن الشاب رفض الزواج منها .

وقد دخلت الفتاة في حالة نفسية سيئة بعد رفض طلبها من قبل الشاب . الخطوة التي أقدمت عليها الفتاة أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي باعتبار أنها مبادرة لم تكلل بالنجاح.

فيما قال البعض الآخر لماذا لايقتضي الشباب بالرسول صلي الله عليه وسلم ويقبل عروض الزواج التي تقدم من الفتيات وخير دليل على ذلك السيدة خديجة التي بادرت وطلبت الزواج من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام .

(كوش نيوز)