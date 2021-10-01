تدشين مشروع توزيع الأغنام للأسر الفقيرة بشمال دارفور





دشن مكتب منظمة الأمم للزراعة والأغذية العالمية (فاو) وجمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية شمال دافور اليوم بمحلية مليط مشروعا لتوزيع عدد 315 رأسا من الأغنام (الحلوبة) لعدد (63) أسرة من الأسر الفقيرة بقري وحدتي مليط والصياح الاداريتين.

وقال المدير التنفيذي لمحلية مليط سليمان علي أحمد بحر خلال مخاطبته حفل التدشين بحسب (سونا)، أن توزيع الأغنام يمثل إضافة حقيقية لمجتمع المحلية خاصة للأسر الفقيرة حتى تتمكن من الاستعانة بها في توفير سبل كسب العيش الكريم والخروج من الفقر لدائرة الإنتاج، داعيآ الأسر المستفيدة إلى ضرورة الإعتناء بالأغنام صحيا وغذائيا حتى تتم الاستفادة بصورة كاملة مشيدآ بالجهود المبذولة من الفاو والهلال الأحمر السوداني والشركاء لدفع مسيرة العمل الإنساني والإجتماعي.

من جهته أوضح مدير منظمة الفاو بالولاية دكتور صديق فرح أبو فضة أن توزيع الأغنام الحلوبة قد إستهدف الأسر الأكثر فقرآ التي تعولها النساء والنازحين والعائدين وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بمجالس قري وحدتي مليط والصياح بواقع عدد 5 رأس من الماعز لكل أسرة.

مشيرآ إلي أن اختيار الأسر المستفيدة قد تم وفق معايير وأسس محددة عبر الإدارة التنفيذية والأهلية ولجان القري والمعسكرات بالمحلية وبالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر السوداني وحدة مليط.حتي تتمكن من مجابهة الظروف الإقتصادية والخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج ولضمان توفير التغذية الصحية للنساء الحوامل والأطفال المصابين بمرض سوء التغذية (دون سن الخامسة) فضلآ عن المساهمة في زيادة الإنتاج والإستقرار الإجتماعي للأسر المستضيفة لسد الحوجة الفعلية لهم.

يشار إلي أن منظمة الفاو قد قامت باستخراج الشهادات الصحية من قبل ادارة الثروة الحيوانية قبل عملية التسليم للاسر المستفيدة. يذكر أن المستفيدين من مشروع توزيع الاغنام قد تلقوا دورات تدريبية وتوعية من قبل المختصين فى مجال الثروة الحيوانية حول كيفية تقديم الرعاية الصحية البيطرية والتغذوية للأغنام.

(كوش نيوز)