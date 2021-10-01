التأمين الصحي بالجزيرة يحتفي بكبار السن





أكد الدكتور احمد شيخ إدريس مدير عام وزارة الصحه إهتمام الدولة بكبار السن مثمنا إهتمام التأمين الصحي بتخصيص حزمة من الخدمات الصحية المتكاملة عبر الاحتفال باليوم العالمي. وأعلن خلال مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الذي نظمته الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي بولاية الجزيرة بالتعاون مع وزارة الصحة اليوم بحسب (سونا)، بمركز الدرجة بمحلية ود مدني الكبرى تحت شعار الوفاء لكبارنا (لأمي وأبي وجدي وحبوبة)، عن تبني مبادرة رعاية المشردين صحيا بالتنسيق مع وزارة الرعاية الإجتماعية والتامين الصحي .

من جانبها قالت الدكتورة سارة عبد الرحمن مدير الخدمات الصحية بالتامين الصحي إن ادارة الصندوق القومي للتامين الصحي درجت على الاحتفاء بكبار السن صحيا.

وزادت إن الاحتفال بالجزيرة إستهدف هذا العام كبار السن في وضعية الشارع بمحلية مدني الكبرى وكبار السن بمحلية شرق الجزيرة .

وقد اشتمل اليوم على التوعية والتثقيف للمحافظة على الصحة، الضبط الشامل للتقصي المبكر للأمراض المزمنة وكشف النظر وخدمات العيون التخصصية والتغذية العلاجية بجانب زيارات لدور العجزة والمسنين الى ذلك أبان الدكتور إيهاب عبد الله التوم مدير التأمين الصحي بمحلية مدني الكبرى قال إن اليوم إستهدف تقصي مرضي الامراض المزمنة وإكتشاف الاورام لخدمات الصحة الوقائية والنفسية المتكاملة تغطية المسنين بخدمات التامين الصحي وتقديم العلاج المجاني والناموسيات.

(كوش نيوز)