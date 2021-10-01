مجلس السيادة يُوضِّح حقيقة الخطاب المُوجّه لرؤساء بعثات لحضور حفل توقيع وحدة قوى الحرية





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورة لخطابٍ مُوجّهٍ من الأمين العام لمجلس السيادة، إلى وكيل وزارة الخارجية، لدعوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المُعتمدة لدى السودان، لحضور حفل التوقيع على الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير يوم غد السبت بقاعة الصداقة.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في تعميم صحفي، إنّ الخطاب مُرسل من حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، يطلب فيه مخاطبة وكيل وزارة الخارجية لتقديم الدعوة للبعثات والمنظمات الإقليمية والدولية لحضور الحفل.

ومُهر الخطاب المسرب، توقيع الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي محمد الغالي، وختم مجلس السيادة.

السوداني